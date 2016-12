Profeţia apocaliptică a lui Arsenie Boca: Un cutremur va şterge Bucureştiul de pe harta României

Părintele Arsenie Boca a prezis că Bucureștiul la fi șters de pe harta României, în urma unui cutremur incredibile. "Se va oua de două ori, iar la a treia ouare, marele oraş va fi şters de pe faţa pământului pentru păcatele lui", a spus părintele.

Arsenie Boca a fost unul dintre cei mai importanți vizionari pe care i-a avut România. Profeţiile sale s-au îndeplinit exact așa cum au fost rostite sau pictate. Cele două mari cutremure care au lovit Bucureștiul în secolul XX au fost prevăzute de către Arsenie Boca întocmai. El le-a definit precum „cele două ouări”, pentru ca atunci când timpul va veni, o a trei se va produce și va pune întreg orașul la pământ.

Un cutremur major se va produce, probabil mai mare decât precedentele, și astfel, întreg Bucureștiul la fi lovit din toate direcțiile pentru ca, în cele din urmă, se dispară de pe harta României. Toate acestea vor fi precum o pedeapsă pentru că oamenii au păcate mult prea mari și, într-un fel sau altul, trebuie să plătească.

Profeția a fost efectuată undeva înainte de anii ’40. Părintele Boca le spunea apropiaţilor că ei nu vor prinde acest eveniment major pentru că se va petrece în secolul următor.

Pe lângă această profeţie uimitoare, Arsenie Boca a mai prezis și sfârșitul comunismului și începutul unei ere mult mai rea, în care ororile vor fi și mai mari.

„Zdreanţa roşie, secera şi ciocanul, steaua cu cinci colţuri o să dispară, dar va veni steaua cu şase colţuri, anarhia, şi va fi vai şi amar de lume (…) Asta va fi peste mulţi ani, şi nouă, Dumnezeu nu ne va hărăzi să vedem acele vremi (…) Mie nu-mi va fi dat să văd, după sărbătoarea deşartă a victoriei, câţi dintre cei drepţi au mai rămas. Căci după această victorie deşartă, puţini dintre cei drepţi vor fi în picioare şi la sărbătoare. Peste tot vor fi naimiţi (vânduţi duşmanului) şi abia atunci va începe o noua luptă, fără jertfă de sânge, dar la fel de lungă ca şi cea pe care am început-o noi acum!”

„Zdreanța roșie”, adică comunismul, a apus de mai bine de 20 de ani și a fost înlocuit cu capitalismul. Steaua cu șase colțuri este simbolul reprezentativ al masoneriei. În consecinţă, ei sunt cei care controlează acest capitalism și această pseudodemocraţie. Arsenie Boca s-a referit la perioada aceasta, în care avem neșansa să ne ducem existența.

Steaua cu 6 colturi este folosita in Masonerie si se găseşte si in alte bine cunoscute ordine de tip secret. Într-o alta carte „The Second Mile” este scris „… steaua cu 6 colturi este unul din cele mai vechi si mai puternice simboluri”. Deoarece conţine semnul „666” este considerata a fi cel mai puternic simbol a lui Satan si este folosita de toţi vrăjitorii, magicienii, sataniştii, ocultiştii. Prima grupa de 6 este alcătuită din laturile triunghiului in aceeaşi direcţie cu acele de ceasornic, a doua grupa din laturile opuse acelor de ceasornic, iar ultima din părţile hexagonului din interior.

În acest fel, Arsenie Boca a făcut subtil legătura între capitalism și masonerie. De asemenea, tot părintele a insinuat, în mod indirect, că în prezent trăim timpurile conduse de Satan, iar instrumentele sale stau în societățile oculte.

Interesant este că aceste timpuri nu vor ține la infinit și după cum spunea și Arsenie Boca, va veni o vreme când lupta celor drepți va începe. Chiar dacă o să dureze foarte mult timp, în cele din urmă, dreptatea și bunătatea va învinge și abia atunci oamenii pot spune că trăiesc liberi și fericiți.