Profesorul din Galați care cerea favoruri sexuale de la eleve pentru note mari a primit ce merita

A înființat un liceu particular care îi purta numele, iar ulterior a șantajat elevele să întrețină relații sexuale cu el.

Tribunalul Galaţi l-a condamnat pe Marin Coman (82 de ani), profesor de matematică şi fondator şi director al unui liceu particular în Galaţi, la un an de închisoare cu suspendare pentru trafic de influenţă în formă continuată, aplicarea pedepsei fiind amânată pe un termen de încercare de doi ani.

Judecătorii i-au interzis lui Marin Coman să mai ocupe funcţia de director al liceului şi să mai predea la catedră pentru o perioadă de 3 ani.

Profesorul Marin Coman a intrat în colimatorul procurorilor DIICOT Galaţi după ce a fost reclamat de o elevă de la liceul care îi poartă numele că i-a cerut favoruri sexuale ca să poată promova clasa.

„Marin Coman a pretins direct şi pentru sine lui P.V.P, elevă la Liceul «Marin Coman», să întreţină lunar raporturi sexuale, promiţându-i în schimb că îşi va exercita influenţa pentru a-i determina pe profesori să o treacă la disciplinele studiate de ea, dar şi să o scutească de plata taxelor şcolare", au precizat în rechizitoriu procurorii DIICOT, potrivit adevarul.ro.

Profesorul a infiintat în 1998 Liceul Particular „Marin Coman", ocupand postul de director. Institutia de invatamant a avut inregistrati la un moment dat si 1.000 de elevi.