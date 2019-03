Proteste: Profesorii din mai multe centre universitare, solidari cu magistrați

Profesorii din mai multe centre universitare din București și Sibiu anunță că sunt alături de magistrați și vor protesta în semn de solidaritate.

Primii care ies în stradă sunt cei de la Facultățile de Litere și Folosofie, din cadrul Universității din București. Aceștia vor protesta joi, începînd cu ora 12,00, în fața instituției.

"Joi, ora 12, la intrarea Facultatii de Litere, profesori si studenti vom protesta contra abuzivei OUG 7 si ne vom arata solidari cu magistratii, in numele valorilor fundamentale pe care si UNiversitatea trebuie sa le apere. Va invitam sa ni va alaturati", a scris Andrei Cornea pe Facebook.

De asemenea, el a atasat si mesajul decanului Facultatii de Litere, Emil Ionescu. Acesta din urma noteaza ca scopul este de a arata solidaritatea cu magistratii care in aceste zile protesteaza fata de OUG 7.

Protestul va fi unul pasnic si va dura o ora, iar participantii vor purta banderole albe, scrie ziare.com.

"Iata msajul decanului fac. prof. Emil Ionescu:

Dragi colegi,

Vrem sa ne aratam solidaritatea cu magistratii care in aceste zile protesteaza impotriva abuzurilor la adresa justitiei independente, promovate de OUG 7. In acest sens, ii chemam pe toti cei care au timp disponibil si gindesc ca noi sa ni se alature intr-un protest pasnic si nezgomotos, joi, 7 martie, ora 12,00, in fata intrarii Facultatii de Litere. Ne vom alinia in fata intrarii purtind pe brat o brasarda alba si vom ramine acolo timp de aproximativ o ora. Vom incerca sa tiparim si citeva lozinci.

E bine sa fim cit mai multi.

In numele grupului de initiativa,

Emil Ionescu", se mai arata in postarea de pe reteaua sociala.

Magistrati din mai multe judete au protestat zilele acestea in urma adoptarii ordonantei de urgenta 7/2019, care modifica Legile Justitiei.

De asemenea, o parte din actorii Teatrului National Bucuresti a protestat, duminica seara, in fata institutiei, intre acestia numarandu-se Victor Rebengiuc, Mariana Mihut, Marius Manole si Mihai Calin, care au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si abrogarea OUG 7.