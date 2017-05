Profesoară și mamă a trei copii, arestată după ce a întreținut relații sexuale cu un elev de 16 ani

Tara Yvonne Stumph, fost cadru didactic al unui liceu din California, este cel mai recent caz în care o profesoară este condamnată la închisoare pentru că a întreținut relații sexuale cu un minor. Stumph este căsătorită cu un pompier și are trei copii mici.

În urma unei investigații din partea autorităților, profesoara de arte culinare, în vârstă de 36 de ani, a fost acuzată și-a sedus unul dintre elevi, în vârstă de 16 ani, în august anul trecut. Aceasta a negat acuzațiile, inițial. In urma evenimentelor, inspectoratul școlar a suspendad-o temporar.

În paralel, familia victimei a intentat proces și susține că aceasta a mai întreținut relații cu un alt minor, situație care a fost trecută cu vederea. Familia băiatului susține că relația profesoarei cu acesta a durat între 2014 și 2015, timp în care i-a trimis mesaje cu conținut obscen și fotografii ale sale în ipostaze indecente.

Stumph a primit o condamnare de 180 de zile de închisoare și patru ani sub supravegherea autorităților, sub interdicția de a mai intra în contact cu orice persoană de sex masculin sub 18 ani.