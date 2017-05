Profesoara care a contrazis-o public pe Gabriela Firea NU mai are ore la şcoala unde preda. Ce spune

Profesoara care a contrazis-o în public pe Gabriela Firea a rămas fără ore la şcoală. Cristina Tunegaru spune că ar fi aflat de pe site-ul ministerului! Inspectoratul Şcolar Bucureşti susţine, însă, că profesoara, care este suplinitoare, va preda în continuare până la sfârşitul anului şcolar, iar de la anul, orele vor reveni profesorului titular!

Într-o postare pe facebook, profesora Cristina Tunegaru susţine că a rămas fără ore la Şcoala numărul 95 din sectorul 3 al Capitalei.



"Am discutat cu doamna secretară a scolii, mi-a confirmat lucrul acesta şi începând de anul viitor nu mai pot să lucrez cu elevii mei. Nu li s-a cerut nici lor, nici mie opinie despre asta, pur şi simplu s-au trezit în faţa faptului implinit", a explicat profesoara, pentru Realitatea TV.



Profesoara susţine că nu au fost inspecţii la orele sale și că nimeni nu s-a interesat de performanțele elevilor săi.



"Mi-aş fi dorit să lucrez în continuare cu ei, tocmai de aceea, pentru că am depus un efort, am reuşit să ajungem undeva, să construim lucruri frumoase împreună şi acum trebuie să le aruncăm, să le pierdem şi mă tem de regresul lor".



Inspectorul Şcolar al Municipiului Bucureşti susţine că orele profesoarei vor fi preluate de la anul de profesorul titular! Cristina Tunegaru i-a transmis în ianuarie un mesaj Gabrielei Firea în care preciza că nu va da curs "dispoziţiei" de a nu pune absenţe până la ora 9.30, deoarece "primarul nu are atribuţii de manager al procesului didactic." Atunci edilul ceruse dascălilor să nu pună absențe elevilor care lipsesc din cauza căderilor masive de zăpadă.