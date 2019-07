Procurorul general regretă stagnarea din "dosarul 10 august"

Bogdan Licu

Procurorul General al României, Bogdan Licu, a declarat marți, despre declinarea Dosarului despre protestele din 10 august de la Parchetul Militar la DIICOT, că cel mai grav lucru este să blochezi un dosar.

Procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, a declarat marți că procurorii militari nu s-au consultat cu el in momentul in care au declinat la DIICOT ancheta in dosarul 10 august.

"Cercetările în acest caz au cam stagnat în ultima perioadă, mi-aș fi dorit un ritm mai accelerat", explica Licu.

"Nu am fost consultat înainte de decizia de declinare. Știu ce stiți și dumneavoastră, s-au constituit două dosare. Cred că o să fac o mică confruntare, dar nu procedurală. Să mă lămuresc și eu ce s-a întâmplat. Acum văd că aruncă unii pe altii...", spune Bogdan Licu.

Declaratiile au fost facute la sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, unde procurorul general s-a intalnit cu delegatia de specialisti care a venit in Romania in cadrul monitorizarii MCV.

Procurorii din cadrul Secției parchetelor militare au dispus prin ordonanţa nr. 18/P/2018, din data de 28.06.2019, declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea continuării cercetărilor cu privire la organizarea, conducerea și modul de intervenție al forțelor de ordine din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române împotriva manifestanților care au participat la protestul din data de 10 august 2018, desfășurat în Piața Victoriei din municipiul București, respectiv cu privire la scopul faptelor unor grupuri de persoane care în ziua de 10 august 2018 au exercitat acțiuni de violență împotriva forțelor de ordine și măsura în care aceste acțiuni, prin amploarea și modul de desfășurare, au fost de natură să pună în pericol securitatea națională.

Competența D.I.I.C.O.T. este atrasă de dispozițiile art. 412 din Codul penal cu referire la art 397 alin 2 din Codul penal, dispoziții care incriminează tentativa la infracțiunea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, precizează Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție.

Declinarea vine la 11 luni de la violențele jandarmilor din Piața Victoriei.