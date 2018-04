Procuroarea lui Dragnea, reacție dură: Puneți mâna pe carte

Critici dure pentru cu privire la propunerile de modificare a Codului penal și codului de procedură penală. Una dintre cele mai vehemente opinii îi aparţine procuroarei Alexandra Lăncrajan, cea care investighează, printre alte dosare şi pe cel al lui Liviu Dragnea.

Pe pagina sa de facebook, magistrata contestă, în termeni duri prevederea potrivit căreia se clasează ancheta daca într-un an nu a fost depistat autorul.



"După lecturarea propunerilor de modificare a Codurilor Penale îmi dau seama că orice student în primul an la Facultatea de drept este un geniu prin comparaţie. Legiuitorului, care doreşte clasarea cauzei după 1 an dacă nu a fost identificat autorul infracţiunii, îi recomand să citească textele privind prescripţia răspunderii penale, a remarcat Lăncrăjan, care la final îi îndeamnă pe aleşii care au venit cu propunerile să pună mâna pe carte. O altă procuroare atrage atenţia asupra efectelor negative pe care le vor avea modificările dacă se concretizează.





"Am mai trecut prin asta, am fost mulți care am pierdut zile și nopți pentru a explica de ce urmărirea penală și judecata ar fi iremediabil îngreunate și aflarea adevărului, compromisă."