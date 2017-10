Procesiune RELIGIOASĂ importantă, duminică, în Capitală. Restricţii de circulaţie

Circulatia rutiera va fi restrictionata duminica dupa-amiaza, pentru desfasurarea unei procesiuni religioase cu ocazia sarbatorii liturgice a Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, a carui relicva va fi purtata pe strazile din centrul Capitalei. La ceremonia religioasa sunt asteptati aproximativ 1.500 de credinciosi.

Potrivit Brigazii Rutiere, intre 14:30 si 15:15, credinciosii care participa la procesiunea religioasa se vor deplasa pe banda I de circulatie, pe traseul str. Schitu Magureanu - str. Stirbei Voda - str. Luterana - str. General Berthlot - Catedrala Sf. Iosif . Se va restrictiona traficul rutier si pe strada Pictor Stahi, intre bd. Schitu Magureanu si str. Stirbei Voda.

Procesiunea religioasa este organiata de Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti cu ocazia sarbatorii liturgice a Sfantului Ioan Paul al II-lea.

Ceremonia va incepe la monumentul Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, unde se vor aduna, in jurul orei 14.00, credinciosii, preotii, episcopii si calugarii, precum si Mons. Miguel Maury Buendia - Nuntiu Apostolic in Romania, PS Cornel Damian - Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti, PS Mihai Fratila - Episcop al Episcopiei Greco-Catolice - Sf. Vasile cel Mare - din Bucuresti, iar dupa un moment de rugaciune, acestia vor porni spre Catedrala Sfantul Iosif.

Doi tineri vor purta in procesiune icoana, iar un preot va purta relicva Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea.

Potrivit Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucuresti, relicva Sfantului Ioan Paul al II-lea consta in cateva picaturi de sange ale Sfantului Papa si a fost daruita Catedralei Sfantul Iosif din Bucuresti in 2011, de catre Cardinalul Stanisᅤaw Dziwisz, actual Arhiepiscop emerit de Cracovia (Polonia), fost secretar personal al lui Ioan Paul al II-lea.

Monumentul Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea a fost amplasat la intersectia strazilor Bd. Schitu Magureanu si Pictor C. Stahi in amintirea vizitei pe care Suveranul Pontif a facut-o in Romania in 1999. Monumentul a fost inaugurat in 2011 si a fost realizat de sculptorul sloven de origine bosniaca Mirsad Begic.