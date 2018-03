Tibi Uşeriu, singurul român rămas în Ultramaratonul polar: "Nu-s obosit, îs praf!" (VIDEO)

Condițiile meteo tot mai vitrege de la Cercul Polar au triat destul de serios participanții la cea mai dificilă cursă din lume. În momentul de față au rămas doar 10 sportivi. Oboseala a pus stăpânire și pe Tibi Ușeriu, singurul român care a rămas în cursă. Ultima imagine postată pem reţelele de socializare îl arată pe Tibi absiolut de nerecunoscut, din cauza feţei umflate de gerul cumplit. Cu toate accestea, marţi dimineaţă sportivul a repornit în cursă.

În ultima convorbire telefonică cu fratele său, Tibi Ușeriu, singurul român care mai ține steagul sus, a precizat că deja se pune serios problema ca niciunul dintre concurențisă termine cursa, potrivit bistriteanul.ro.

Problemele de sănătate nu l-au ocolit nici în această ediție pe Tibi Ușeriu. După ce zilele trecute i-a degerat unul dintre degetele de la picioare, luni seară sportivul mărturisea că atât de tare s-a umflat, încât este deformat.

„Mă cam dezintegrez un pic, dar am un pic de energie ca să duc partea asta de Ice Road. Numai să văd cât pot să merg. Cred că nu mai e acum de locul I, II, cred că îi pentru cine o termină cursa asta. Că îi destul de dificilă. Nu-s obosit, îs praf. O nins toată noaptea. Avem un strat de zăpadă destul de mare. Tragem, vai de capul meu, nu știu dacă facem 2 km pe oră. Deci îi ceva...foarte greu. Și m-am trezit foarte nașta, atât de umflat, dar mi-o făcut un check, n-am nici febră, n-am nicio infecție, oxigenarea mi-e ok, dar s-a întâmplat ceva și m-am umflat foarte tare și îs deformat total. Îs ok, doar nu mă pune nimeni. Până la împăduriri gat și eu. Am și eu emoții că îi groasă rău. O venit un vânt cu zăpadă acum, m-o flendurit tăt. Am ținut de sanie să nu mi se ducă pentru că avem ce-o căuta dacă o lăsăm. O nins foarte tare și merge greu sania prin zăpadă. Nu-i mai ușoară, e tot mai grea, cumva, nu știu. M-am tot uitat să nu-mi pună ăștia pietre prin ea, dar nu-i nimic, se cam îngreunează toată treaba. Mulțumesc pentru susținere și să nu ne dăm bătuți amu, la mal”, a fost mesajul transmis de Tibi Ușeriu, fratelui său şi citat de bistriteanul.ro.

SURSĂ VIDEO: Tasuleasa Social

Până acum, bistrițeanul a parcurs aproape 400 de kilometri, iar marţi dimineaţă a pornit din nou în cursă, plecând de la punctul de control 5. Un irlandez se află pe urmele lui, Tibi având un avans de circa 7 kilometri.