Ai probleme cu vederea? Trebuie neapărat să știi acest lucru!

Acest lucru pe care şi tu îl faci zilnic îţi distruge vederea

Ceea ce respiri, bei si mananci influenteaza modul de functionare al organismului.

Apa ar trebui sa fie cel mai important element in orice dieta. Este indicat sa bei cel putin 6 pahare de apa pe zi, reducand consumul bauturilor bogate in zahar si al cafelelor.

Din cauza degradarii solului contaminat de pesticide si variate ingrasaminte chimice, fii foarte atent privind alimentele pe care alegi sa le mananci.

Cele mai indicate alimente care te ajuta sa reduci riscul confruntarii cu afectiunile oculare sunt urmatoarele:

1. Pestele - este o sursa excelenta ce furnizeaza suport structural pentru membranele celulare. Este recomandat pentru tratarea degenerescentei maculare si pentru pastrarea sanatatii ochiului.

2. Spanacul, varza si salata - aceste plante sunt bogate in caroteni, in special in luteina. Luteina, un pigment galben, protejeaza macula de arsurile solare si de lumina fosforescenta.

3. Oul - este bogat in cisteina, sulf, lecitina, amino-acizi si luteina. Aceste componente previn formarea cataractei.

4. Usturoiul si ceapa - prezinta, de asemenea, un continut bogat de sulf, necesar producerii de glutemina, un important antioxidant atat pentru ochi, cat si pentru intregul organism.

5. Soia - scazuta in grasimi, bogata in proteine, soia este elemetul de baza ce nu lipseste din nici o dieta. Soia contine acizi grasi esentiali, vitamina E si agenti antiinflamatori.

6. Fructele si legumele - contin vitamina A, C, E si beta-caroten. Legumele de culoare galbena, precum morcovul, sunt foarte importante pentru vederea diurna.

7. Afinele si strugurii - aceste fructe ajuta cu precadere ochiul in timpul vederii nocturne. O ceasca plina de afine, gem de coacaze sau un supliment nutritiv format din struguri si afine te ajuta sa-ti adaptezi vederea la intuneric in mai putin de 30 de minute.

8. Vinul - pe langa efectul cardioprotectiv, vinul contine nutrienti esentiali care protejeaza vederea. Bineinteles, nu mai trebuie adaugat faptul ca numai un consum moderat are urmari benefice pentru organism.

9. Alunele si stafidele - sunt unele dintre cele mai concentrate alimente in vitamine. Continutul ridicat de acizi grasi omega-3 contribuie la mentinerea colesterolului la un nivel scazut si stabilizeaza membranele celulare.

10. Uleiul de masline - acest tip de ulei monosaturat este o alternativa sanatoasa a untului si a margarinei.