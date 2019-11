Pro România se evaporă. Încep demisiile din partid, în plin conflict Ponta-Tudose

Fostul coordonator al Pro România Olt, Silvian Dan, pleacă din partid după ce a fost scos din grupul de Whatsapp al coordonatorilor județeni, în urma scandalului din interiorul partidului dintre Victor Ponta şi Mihai Tudose, referitor la votul pentru învestirea Guvernului Orban, scrie Realitateadeolt.net.

Potrivit unei postări pe Facebook a lui Silvian Dan, acesta a ales să plece din partid, în urma acestui gest de a fi scos din linia decizională a partidului.

„Ieri am observat pe grupul de Whatsapp al coordonatorilor județeni ca am fost scos. Fără un telefon, fără o explicație, fără nimic. Atât merită familia PRO România Olt din partea liderilor! Lipsa de respect, lașitatea și perversitatea demonstrate de liderii naționali față de această organizație, impunerea unui coordonator, cunoscut ca omul «jocului pentru PSD», mă pun în situația de a spune STOP! Pentru că eu rămân fidel unor principii cu care am plecat la drum: O politică #altfel și continuarea luptei cu PSD in județul Olt”, a scris Dan pe Facebook.

Mihai Tudose i-a cerut marți lui Ponta să-și de a demisia din funcția de președinte al Pro România. Asta după ce Ponta a anunțat pe Facebook că partidul se va despărți de oamenii care au ales să voteze guvernul Ludovic Orban în Parlament.

”În condițiile în care toooooate ,,negocierile” duse de Victor în ultimul timp ( absolut toate fiind făcute fără girul unui for statutar) au eșuat, în condițiile în care ești foarte deranjat că nici cei mai apropiați colegi din conducerea ProRomânia nu-ți împărtășesc ,,strategiile”.... nu ai vrea tu, Victor, ca în loc să ameninți tu cu excluderi și schimbări de președinți de organizații, de excluderi de membri fondatori și oameni ce au contribuit decisiv la ceea ce e astăzi partidul... nu ai vrea tu, Victor, să-ți dai tu demisia? Ca să nu te mai deranjăm'', a scris pe Facebook Mihai Tudose.