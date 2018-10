Prinţul Harry și soția sa, desculți pe plajă

În ultima etapă a vizitei lor, ducele şi ducesa de Sussex au vizitat celebra plajă Bondi din Sydney şi au discutat cu membrii unei comunităţi de surferi care atrag atenţia asupra problemelor mintale.

Foarte relaxaţi, membrii familiei regale britanice au mers desculţi pe plajă, au purtat ghirlande colorate şi au primit multe cadouri, inclusiv un slip pentru viitorul copil. Apoi, Prinţul Harry a urcat pe Podul Harbour din Sydney alături de participanţii la Jocurile Invictus, care încep mâine în Australia.

It's been a showcase day for Sydney the royals carrying off an enviable daily double on the latest leg of their Australian tour. @alexhart7 @RobertOvadia #RoyalTourAustralia #7News pic.twitter.com/HdQs8xGvZc