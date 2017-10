DOCUMENT. Principele Nicolae, mesaj pentru Regele Mihai: "Dincolo de toate acestea, el este..."

Principele Nicolae a postat un mesaj pentru Regele Mihai. Alături a ataşat şi două fotografii cu ziare din perioada 1990.

"Acum o săptamană am primit un cadou deosebit: mai multe ziare din anii 1990, 1992 si 1997, toate redând momente importante din viața omului care îmi este si bunic: Regele Mihai. Răsfoindu-le, este ca și cum aș răsfoi amintiri. Nu trece zi să nu mă gândesc la el și la acele momente din copilărie în care petreceam timp impreună iar eu îl ascultam fascinat cum povestea. Daca atunci, copil fiind, mă captiva povestea, pe masură ce am crescut, am înteles prin câte a trecut ca Rege și ca simplu om. Pentru mine el este cel mai important model. Dincolo de toate acestea, el este bunicul meu. La mulţi ani, drag bunic! Nepotul tău, Nicolae"

Reamintim că în ziua de 1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai a semnat un document prin care a retras nepotului său Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de "Principe al României" și calificativul de "Alteță Regală". De asemenea, Regele a exclus pe Nicolae din Linia de Succesiune la Coroana României.