Principalul sponsor al campaniei Brexit, anchetat de autorități

Guvernul Marii Britanii se opune organizării unui nou referendum privind apartenenţa la UE

Arron Banks, unul dintre sponsorii și susținătorii pricipalei campanii Brexit va fi anchetat de autorități, chiar dacă, oficial, motivu încă este neclar.

Agenţia naţională de investigaţii penale (NCA) din Marea Britanie a anunţat joi că a început o anchetă împotriva omului de afaceri britanic Arron Banks, care a finanţat una dintre principalele campanii în favoarea ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, relatează Reuters.



Banks, care a fost fotografiat cu Donald Trump şi cu unul din promotorii fervenţi ai Brexit-ului, politicianul britanic Nigel Farage, în faţa unui lift aurit imediat după victoria miliardarului american la alegerile prezidenţiale din SUA din 2016, a spus că salută deschiderea investigaţiei.



"Este o şansă pentru noi de a clarifica această chestiune", a declarat Banks pentru Reuters.



"Comisia Electorală a spus că este posibil să fi fost comise nereguli, dar nu a oferit dovezi", a adăugat el.



Banks a mai spus că i-a scris premierului Theresa May pentru a-i cere o investigaţie.



Agenţia naţională de investigaţii penale, care anchetează infracţiunile grave şi crima organizată, a transmis că ancheta vine după o sesizare a Comisiei Electorale, dar că va fi extinsă şi la alte fapte în afara încălcării legii electorale.



Banks, care înainte de referendumul privind Brexit-ul din 2016 a finanţat Leave.UE, o campanie condusă de Farage, pe atunci liderul Partidului pentru Independenţa Regatului Unit (UKIP), a fost interogat în parlament în legătura cu sursa averii sale.



"Rock Holdings este o companie pe care o deţin şi controlez şi sunt un contribuabil britanic. Nu a avut niciodată finanţare străină, deci nici rusă", a spus Banks.



La referendumul de la 23 iunie 2016, 17,4 milioane de votanţi, sau 51,9% dintre cei prezenţi la urne, s-au exprimat în favoarea ieşirii din UE, în timp ce 16,1 milioane de persoane, sau 48,1% din voturi, au fost pentru rămânerea în blocul comunitar, un rezultat care a contrazis sondajele de opinie.



Comisia Electorală a transmis că are motive rezonabile să suspecteze că nu Banks a fost adevărata sursă a împrumuturilor de 8 milioane de lire făcute către o companie numită Better for the Country Limited (BFTCL), al cărei director era Banks.



BFTCL nu a fost înregistrată ca un participant la referendum, astfel că este posibil să fi fost comise o serie de nereguli, conform Comisiei Electorale.