Prințul Nicolae împlinește 34 de ani. Ce face acum după ce i-a fost retras titlu regal

Nicolae Medforth-Mills sau, așa cum continuă să-i spună admiratorii lui, Prințul Nicolae, împlinește 34 de ani, pe 1 aprilie. Este nepotul cel mai mare al fostului suveran, Mihai I, fiind fiul Principesei Elena și al profesorului de geografie, Robin Medforth-Mills. Povestea lui ar putea deja fi scenariul unui film, cu treceri de la extaz la agonie, povești de iubire, dar și de trădare, intrigi și conspirații, scrie click.ro.

Principele Nicolae a fost exclus din linia de succesiune la Coroana României în 2015

Dar situația s-a schimbat aproape peste noapte, după ce o tânără, apropiată lui Nicolae mai ales în lungile expediții pe bicicletă prin țară, Nicoleta Cîrjan, a susținut că e însărcinată, copilul fiind al Prințului Nicolae, luceru negat categoric de prinț. De fapt, la nivel public, mai întîi a picat ca un trăsnet decizia Regelui Mihai din 1 august 2015 de a-i retrage lui Nicolae titlul de „Principe al Romîniei” și de a-l scoate din linia de succesiune la Coroana României. În textul documentului se face referire indirect la anumite devieri de la principiile morale ale lui Nicolae ce ar fi dus la atitudini neconforme cu statutul unui membru de vază al Casei și al Familiei Regale. Abia după aceea, după o cascadă de supoziții, a apărut în spațiul public povestea cu Nicoleta Cîrjan, problemă neclarificată nici astăzi, la peste 3 ani de la nașterea copilului, o fetiță, din cauza neînțelegerilor ivite în privința locului efectuării unor teste de paternitate.

Despre situația creată, Nicolae avea să mărturisească într-un interviu: „ A fost un şoc. A fost dificil să găsesc o viaţă nouă, m-am mutat în Franţa, am căutat job în Franţa, Elveţia, Anglia. Până la urmă am găsit un job în Anglia. A fost decizia Regelui, am respectat-o. Niciodată nu am putut să spun partea mea, nu am avut o conversaţie cu familia mea, inclusiv cu Regele, despre ce s-a întâmplat, daca ceva s-a întâmplat”. Sigur, admiratorii lui Nicolae au arătat cu degetul, ca responsabili pentru intrarea lui in dizgrație, pe Principesa Margareta, actualul Custode al Coroanei și pe soțul acesteia, Prințul Radu. Până la urmă, chiar și lupta pentru o coroană ipotetică, e tot o luptă pentru bani, prestigiu și putere. Iar cel mai tare învinge. Probabil…"

La 30 septembrie 2019, Nicolae s-a căsătorit religios cu Alina Maria Binder, într-o ceremonie spectaculoasă, urmată de petrecerea de nuntă, în Sinaia, după ce cu un an în urmă se căsătoriseră civil în Anglia. Este greu de anticipat ce va aduce viitorul în privința destinului monarhiei române și al statutului fostului Principe Nicolae. Până atunci, Nicolae a trecut de la prezumtivul rol de urmaș al Regelui Mihai, la cel de persoană privată, exclusă din orice succesiune la Coroana României. Iar relațiile cu ceilalți membri ai Familiei Regale sunt, practic, total înghețate – doar propria soră fiindu-i aproape în momentul căsătoriei - o reconciliere părând greu, dacă nu imposibil de realizat. Oricum, nu în cursul vieții Principesei Margareta. Însă Nicolae încă are înainte o viață de trăit și, de ce nu?, de sperat. Important este că în toți acești ani, a descoperit și s-a îndrăgostit de România. Țara căreia i-ar fi putut fi Rege!