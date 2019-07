Prințesa Dubaiului era deja divorțată când a fugit în Marea Britanie

Multă vreme s-a vorbit despre faptul că prințesa Dubaiului își dorește să divorțeze cât mai repede de șeicul Mohammed și că aceasta a cerut azil politic în Marea Britanie. Cu toate acestea, se pare că Haya Al Hussein era deja divorțată atunci când a fugit din Dubai, potrivit weeklyblitz.net, preluat de click.ro. Asta explică și comunicatul de presă neașteptat, dat în urmă cu câteva zile de șeicul Mohammed și de prințesa Haya. După mediatizarea intensă a subiectului, aceștia au comunicat că audierea de la tribunal din 20 iulie, care are loc la o Curte Supremă din Marea Britanie, are legătură strict cu bunăstarea copiilor, și nu cu divorțul sau cu averea pe care o au de împărțit emirul Dubaiului și prințesa Haya. Șeicul Mohammed a dat-o în judecată pe cea de-a șasea lui soție în mai, fiind reprezentant în fața judecătorilor de către avocata Helen Wards. Următoarea audiere are loc pe 30 iulie.