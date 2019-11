Primul prefect care i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, încetarea detaşării în funcţie

Prefectul judeţului Arad, Florentina Horgea, i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, încetarea detaşării în funcţia de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în prima şedinţă a Executivului, arătând că misiunea sa încetează odată cu adoptarea moţiunii de cenzură prin care a căzut Guvernul PSD.

"Odată cu adoptarea moţiunii de cenzură, consider că misiunea mea se încheie aici. Sunt un om de onoare, un om de echipă şi niciodată nu mă voi agăţa de o funcţie sau alta, aşa cum vedem de multe ori că se întâmplă în România. Fac parte din echipa Guvernului Dăncilă, astfel că am ales să plec împreună cu această echipă. Am solicitat ministrului Afacerilor Interne ca în prima şedinţă de Guvern să fie promovat un proiect de hotărâre privind încetarea detaşării mele în funcţia de prefect al judeţului Arad", a arătat prefectul, într-un comunicat de presă transmis vineri.



Florentina Horgea a afirmat că, înainte de a face solicitarea către minister, s-a asigurat că Prefectura Arad "este pregătită din toate punctele de vedere, astfel încât activitatea zilnică, dar mai ales turul doi al alegerilor prezidenţiale, să se desfăşoare în cele mai bune condiţii".







"Am încredere în personalul Prefecturii Arad, în profesionalismul acestor oameni, alături de care am muncit în ultimii doi ani şi patru luni, pentru binele cetăţenilor judeţului Arad. Nava este pe mâini bune, aşa cum se spune", a scris Horgea în comunicat.