Primul mesaj al logodnicului Elenei Udrea după arestarea acesteia în Costa Rica

Logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a rupt tăcerea după arestarea acesteia în Porto Rico şi a scris un mesaj pe pagina personală de Facebopok în care mulţumeşte tuturor prietenilor virtuali pentru mesajele de încurajare. În fotografie apare alături de fiica lor, Eva Maria şi de Elena Udrea, aşadar imaginea este una realizată cu ceva timp în urmă, pe când fostul membru PMP se afla în libertate.

Adrian Alexandrov a scris un mesaj de mulţumire pe care l-a încărcat pe pagina personală de Facebook.

"Am ales sa fac aceasta postare, cu Elena si fetita noastra Eva Maria, in semn de multumire pentru sutele de mesaje primite din partea voastra, de sustinere si incurajare. Trecem prin momente dificile, si tot ce ne dorim este ca micuta noastra, un suflet nevinovat... sa nu fie tinuta departe de mama ei, pentru ca acum este momentul in care are are cea mai mare nevoie de ea. Elena este o femeie puternica, si va trebui sa ramana puternica in continuare pentru ea si pentru fetita noastra. PS: Imi este greu sa inteleg, sau sa procesez lipsa de umanitate a unor persoane din Romania, care gasesc satisfactie in smulgerea unui copil de doar 2 saptamani, din bratele mamei", au fost cuvintele acestuia.

Sursa: click.ro