Primul discurs al lui Emmanuel Macron după câștigarea alegerilor prezidențiale din Franța

Președintele ales al Franței, Emmanuel Macron a ținut primul discurs în calitate de învingător în alegerile prezidențiale în hexagon. El spune că va proteja cetățenii Franței și va lupta împotriva terorismului.

”Voi face tot ce pot pentru a nu vă dezamăgi. Au fost multe dificultăți care ne-au slăbit: cele economice, cele sociale. În această seară vreau să-i salut pe toți adversarii mei, doamna Le Penn. Este responsabilitatea mea să-i organizez pe toți cetățenii care au votat cu extrema, să-i apăr pe cei slabi. Mă adresez tuturor: avem o datorie față de țara noastră. Avem un mesaj! Trebuie să ducem acest mesaj mai departe! Voi apăra Franța și Europa! Civilizația noastră este în joc! Vrem să fim liberi! Mă voi asigura că există o legătură între Europa și cetățenii ei. Vă spun tuturor că Franța va conduce lupta împotriva terorismului. Atât acasă cât și în străinătate. O nouă pagină a fost întoarsă astăzi. Trebuie să reînoim viața noastră politică începând de mâine. Trebuie să reînviem democrația. Voi respecta toți oamenii, prin școli, prin cultură, prin muncă mai bună! Concetățenii mei, astăzi vreau să-i mulțumesc președintelui Hollande! Resposabilitatea mea va fi să îi unesc pe toți bărbații și femeile care au înfruntat provocări dificile. Trebuie să reacitvăm și Europa! Există și amenințări, precum terorismul. Dar vom lupta împotriva lui în anii care vor urma cu umilință, cu devotament, cu determinare! Trăiască republica, trăiască Franța!”, a declarat Emmanuel Macron în fața susținătorilor săi.

Emmanuel Macron a fost ales duminică președinte al Franței, potrivit sondajelor de la ieșirea de la vot citate de agențiile internaționale de presă. Candidatul de centru a învins-o detașat, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, pe reprezentanta extremei drepte, Marine Le Pen.