Primul cuplu de românce care își va oficializa relația: „Suntem împreună de 15 ani!”

Potrivit presei italiene, Liliana Crăciun are 50 de ani, este din Brăila și lucrează ca badantă în Italia, iar Ramona Dinescu are 42 de ani și este din Bistrița. În Italia, aceasta lucrează ca asistentă medicală în localitatea Sassari. Cele două au început relația la telefon, iar de 15 ani locuiesc împreună, însă până acum și-au ținut relația ascunsă, scrie bistriteanul.ro.

„Suntem foarte bucuroase că putem în sfârșit să facem acest pas, suntem împreună de 15 ani. Am așteptat mult timp această lege care permite căsătoria cuplurilor homosexuale și în sfârșit iată-ne aici. Eu, în luna iulie, (n.r. anul 2017) m-am întors acasă și am făcut toate actele, lipsesc doar documentele Ramonei. Am sosit în Sardinia acum 10 ani, întâi a venit partenera mea, Ramona, care a găsit un loc de muncă și a început să lucreze ca asistentă medicală. O lună mai târziu am decis să o urmez și am venit și eu. Aici, în Nuoro, am găsit mulți prieteni. Orașul ăsta a devenit a doua mea casă și aici am decis să ne căsătorim. În țara mea, din păcate, nu există încă nicio legislație care să permită căsătoriile homosexuale. Sper că și acolo se vor decide să facă acest pas spre civilizație cât mai curând posibil”, a declarat Liliana pentru publicația La Nuova Sardegna.