Primele simptome care apar în toate tipurile de cancer

Este esenţial sa puteti detecta din timp cancerul, înainte de a se răspândi in organism şi a avansa.

Simptomele generale ale cancerului:

Scădere în greutate inexplicabilă :cele mai multe persoane cu cancer vor pierde in greutate la un moment dat. Multe lucruri pot cauza pierderea in greutate si doar pierderea in greutate nu inseamna ca aveti cancer, insa in cazul in care aveti cancer si se produce o pierdere inexplicabila in greutate pe parcursul mai multor saptamani, insotita de stare generala de slabiciune, acesta poate fi unul din cele mai grave simptome de cancer.

Febra: foarte comuna in cancer, dar cel mai adesea se întâmplă după ce cancerul s-a extins. Aproape toti pacientii cu cancer au febră la un moment dat, mai ales dacă cancerul sau tratamentul acestuia afecteaza sistemul imunitar (intotdeauna in cazul chimio/radio).

Oboseală extremă. Acesta poate fi un simptom important cand cancerul se raspandeste. Unele tipuri de cancer (colon , stomac) pot duce la pierderea de sânge, ce pot provoca anemia si oboseala. Daca e insotita si de pierdere in greutate poate fi extrem de grav

Durere: poate fi un simptom precoce in unele tipuri de cancer, cum ar fi cancer osos sau cancer testicular. O durere de cap indelungata care nu cedeaza la tratamente obisnuite poate fi un simptom al unei tumori celebrale. Durerile de spate pot fi un simptom de cancer colorectal sau ovarian. Cel mai adesea, durerile provocate de cancer inseamna ca s-a raspandit deja (metastaze).

Modificări ale pielii: cancerul de piele si alte tipuri de cancer pot provoca modificări la nivelul pielii, care pot fi văzute. Aceste semne si simptome includ: pielea mai inchisa (hiperpigmentare), pielea gălbuie (icter), piele inrosita (eritem), mâncărime (prurit), creștere excesivă a părului

O schimbare a unui neg sau aluniţe;

O rană a pielii sau o durere persistentă in gât care nu se vindeca;

O schimbare a tranzitului intestinal sau al vezicii urinare;

O tuse persistentă sau tuse cu sânge;

Indigestie constantă sau probleme de inghiţire;

Sângerări vaginale neobişnuite

Sursa: doctorulzilei.ro