Primele semne ale cancerului ovarian. Avertismentul teribil al medicilor

Cancerul ovarian incepe in ovare si se poate raspandi rapid in restul sistemului reproducator, daca nu este tratat rapid. Tumorile ovariene epiteliale sunt cele mai frecvente tipuri de tumori aflate pe ovare. Tumorile asociate sunt impartite in trei subgrupuri: tumori benigne epiteliale, tumori cu potential malign scazut (tumori LMP) si tumori ovariene epiteliale maligne.

Iata cele mai comune 6 semne ale acestui tip de cancer, unul dintre cele mai raspandite.



1. Senzatia de abdomen umflat



Umflarea incepe atunci cand lichidul, numit ascita, este prins in cavitatea abdominala. Acesta este un simptom care apare mai tarziu in timp ce boala progreseaza, dar poate fi totusi invinuita de alte probleme de sananate. Astfel, este important sa urmariti sanatatea si sa comparati acest simptom cu oricare dintre celelalte semne de mai jos.



2. Durere persistenta in abdomen sau pelvis



Durerea cronica care se manifesta in abdomen sau in pelvis este un semn clar ca ceva nu este in regula. Acesta este un simptom atat pentru cancerul ovarian, cat si pentru chisturile ovariene. Orice durere care nu dispare dupa cateva zile ar trebui luata foarte in serios.



3. Sentimentul de saturatie



In mod ciudat, femeile care sufera de cancer ovarian se vor simti mai repede pline si vor avea dificultati in a manca la fel de mult ca de obicei. Acest lucru se intampla cel mai probabil pentru ca celulele canceroase distrug hormonii care controleaza metabolismul.



