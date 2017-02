Primele reacții ale jurnaliștilor din lista NEAGRĂ a ministrului de Interne. "E o formă de presiune"

Emilia Sercan

Într-o declarație fără precedent, ministrul de Interne, Carmen Dan a nominalizat o serie de jurnaliști și lideri cu opinie care au avut o implicare în promovarea acțiunilor de protest anti-guvernamentale.

"Acţiunile de protest de ieri au fost promovate pe reţelele de socializare. Cu această ocazie, am remarcat implicarea unor persoane publice cu notorietate care au susţinut aceste proiecte: Mircea Marian, Emilia Șercan, Ovidiu Vanghele, Cătălin Tolontan, Nicuşor Dan, Lucian Mândruţă, Andrei Gheorghe, Clotilde Armand, Robert Turcescu", a declarat astăzi ministrul de Interne într-o conferință de presă.

Jurnalistul Lucian Mîndruță spune că ministrul confundă relatarile de presă cu participarea la un miting și acuză atacurile la libertatea presei.

"Doamna ministru de interne confunda relatarile de presa (da, exista presa si de facebook) cu participarea la un miting. O provoc sa-mi arate inregistrari cu mine scandand. Sau postari care cheama in mod direct la protest.

Ce fac eu se numeste presa. Relatez ce cred, ce se intampla, ce spun oamenii.

Presa. Ca unii nu mai vor sa fie libera e altceva", a scris Lucian Mîndruță pe facebook.

Jurnalista Emilia Șercan a declarat că includerea sa de către ministrul Carmen Dan pe lista celor care au promovat protestele este o formă de intimidare și chiar presiune.

"Includerea mea si a lui Ovidiu Vanghele de catre doamna ministru Carmen Dan pe lista celor care au promovat protestele mi se pare o forma de intimidare si chiar presiune. Eu si Ovidiu Vanghele suntem jurnalistii de investigatie care am scris despre Gabriel Oprea si Petre Toba, ultimii doi ministri de Interne, dar si despre mai multe institutii din cadrul sau din subordinea Ministerului de Interne. Personal, am doua procese in desfasurare cu Ministerul de Interne si Academia de Politie, iar includerea mea pe acea lista o percep, cu atat mai mult, ca o forma de presiune publica. Ii cer public doamnei ministru Carmen Dan atat explicatii, cat si scuze pentru aceasta forma de intimidare a presei", a scris Emilia Șercan pe pagina sa de facebook.

Jurnalistul Mircea Marian a reacționat și el la acuzațiile ministrului de Interne:

"Stimată doamnă secretară Carmen Dan, vă informez că și diseară voi ieși în stradă, deși sunt obosit și mă cam doare spinarea - o operație mai veche. Și îi îndemn pe toți bucureștenii să facă la fel. Vă sun să vă spun unde staționez", a scrie Mircea Marian pe pagina sa de Facebook.

Sociologul Mircea Kivu a criticat și el maniera ministrului de Interne de a pune presiune pe liderii de opinie:

"Aveti idee ce cautau numele lui Ovidiu Vanghele, Mircea Marian, Lucian Mindruta, Andrei Gheorghe, Emilia Sercan (am uitat pe cineva?) in comunicatul doamnei aleia careia nu i-am ratinut numele?"

"Ministrul Carmen Daniela Dan a făcut o serie de declarații referitoare la modul în care jurnaliștii își exercită dreptul la liberă exprimare. Prin cele susținute, ministrul de interne demonstrează necunoașterea art. 30 din Constituția României, referitor la libertatea de exprimare. Mai mult ministrul de interne își depășește atribuțiile punând la îndoială rolul fundamental al presei", declarat Valentin Jucan, membru CNA.