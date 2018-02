Primele măsuri luate după controlul DSP la "spitalul groazei" din Timişoara

Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a primit o amenda de 5.000 de lei, in urma controlului efectuat, luni, de Directia de Sanatate Publica Timis, dupa ce unitatea medicala a internat pacienti in conditii greu de imaginat.

De asemenea, inspectorii au sanctionat si doi asistenti medicali cu 1.600 de lei, iar Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara i-a fost interzis sa mai faca internari in saloanele "cu probleme".



"Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat cu suma de 5.000 de lei pentru conditiile din saloanele in care au fost pacienti internati. De asemenea, au mai fost amendati doi asistenti medicali: unul cu 1.000 de lei, pentru ca a colectat deseuri necorespunzator, iar altul cu 600 de lei, pentru ca grupurile sanitare nu erau dotate cu materiale de igiena individuale pentru pacienti. Totodata, inspectorii au interzis alte internari in saloanele cu probleme. Rezultatele controlului vor fi trimise Ministerului Sanatatii", a afirmat Dana Spac, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis.



In ce priveste conducerea spitalului, a fost remis, luni, un comunicat de presa in care "isi exprima regretul pentru situatia existenta", dar ca au fost nevoiti sa faca internari "temporar" si in saloanele din Sectia de Pneumologie care nu au fost reabilitate din cauza numarului mare de pacienti. Totodata, spitalul sustine ca depune eforturi ca toate dotarile sa fie la standarde UE, noteaza ziare.com.