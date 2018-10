Primele declaraţii după nuntă! Unde-şi petrec Principele Nicolae şi soţia luna de miere

În primele declaraţii după nunţă, Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, au vorbit despre locul în care-şi vor petrece luna de miere, dar şi despre planurile lor de viitor.

Cei doi proaaspăt căsătoriţi au afirmat, într-un interviu pentru Antena Stars, că își încep luna de miere în România, dar n-au vrut să spunnî ce destinaţii vor urma.

"Este o surpriză unde vom merge în luna de miere, dar vom sta în România pentru mai multe zile şi anul viitor vom avea o călătorie mai lungă. Începem luna de miere în ţară, în România, ţara noastră”, a mărturisit principele Nicolae.

Principele Nicolae a comentat şi absenţa orăcărui reprzentant al Familiei Regale "A fost foarte trist că familia mea nu a venit, dar am o familie nouă acum şi sper că vom avea o legătură cu familia mea în viitor, dar o am pe Alina, am socrii foarte drăguţi şi sunt foarte norocos că acum sunt alături de familia Alinei."

Alina s-a dovedit chiar mai optimistă în privinţa relaţiilor între cele 2 familii. Sper că putem avea un proiect sau mai multe proiecte în comun cu ei, pentru viitorul ţării noastre," a declarat Alina Binder pentru Antena Stars.

Nunta principelui Nicolae cu Alina Binder, considerată evenimentul monden al anului, a avut loc la Sinaia. Mirii au fost conduși la altar de nașii lor, Liviu Popescu și soția acestuia, Simona. Cuplul princiar a mai avut o pereche de nași, Constantin Filitti şi Alexandra Butculescu Filitti.