Primele declaraţii ale lui Nicolae Dică după ce s-a înţeles cu FCSB. Ce zice de relaţia cu Becali

Gigi Becali a declarat, luni, că l-a instalat în funcția de antrenor pe Nicolae Dică în locul lui Laurențiu Reghecampf, precizând că acesta va avea un principal lângă el pe bancă deoarece nu deține încă licența Pro.

Dică a confirmat că s-a înţeles cu patronul vicecampioanei şi a discutat despre o serie de subiecte fierbinţi, legate de viaţa noii sale echipe.

"M-am întâlnit ieri cu Gigi Becali şi ne-am înţeles pentru un contract pe un an de zile. Nu am semnat pentru că Steaua încă avea antrenor la acel moment, Reghecampf nu anunţase că pleacă. Nu am emoţii în privinţa relaţiei cu patronul, ştiu ce am vorbit cu el ieri. În plus, îl cunosc foarte bine.

Nu vorbesc despre cine vine sau pleacă. Sunt chestii pe care o să le discut cu patronul, nu în faţa presei. Mi-aş dori o derogare, astfel încât să fiu şi în acte principal. Dacă nu, vom aduce un antrenor care să stea pe bancă, dar nu ştiu în acest moment cine va fi", a spus Nicolae Dică, potrivit Digisport.