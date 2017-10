Primele cuvinte spuse de Simona Halep, când a aterizat în România

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea de la Turneul Campioanelor, că merită să fie la finalul acestui an pe primul loc în clasamentul WTA deoarece a avut evoluții constante, iar în ultimii patru ani a fost mereu în top 5.

Întrebată ce părere are despre faptul că jucătorul elvețian Roger Federer a declarat că merită să fie pe primul loc chiar dacă nu a câștigat niciun turneu de Grand Slam, Simona Halep a răspuns: "Am citit și eu, chiar îi mulțumesc pentru aceste cuvinte, îmi dau încredere. Cred că merit să fiu acolo (n.r. — locul 1 în clasamentul WTA), pentru că am fost destul de constantă anul acesta, iar în ultimii patru ani am fost în top 5, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. M-a felicitat și Kuznețova și mai multe fete, dar nu vreau să dau nume. Simt că se bucură pentru mine și ăsta e cel mai important lucru. A fost un moment deosebit când am primit trofeul (n.r. — trofeul de lider mondial în clasamentul WTA la finalul sezonului 2017) pe care nu o să-l uit niciodată. Am trăit clipe frumoase, sper să nu fie numai acestea. Sper să am clipe și mai frumoase pe viitor", scrie Agerpres.ro.

Halep a menționat jucătoarea daneză Caroline Wozniacki a meritat să câștige Turneul Campioanelor de la Singapore. "A fost un turneu greu, terenul a fost un pic moale și nu m-a avantajat. Wozniacki a jucat cel mai bine dintre toate și a meritat să câștige (n.r. — Turneul Campioanelor). Eu am început bine turneul, însă după aceea am întâlnit jucătoare care nu greșesc și a fost un pic mai greu", a spus ea.