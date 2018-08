Prime pentru jandarmi după rectificarea bugetară. Un senator face acuzații grave

Premierului Dăncilă i se cere să explice unde se vor duce cei 306 milioane de lei acordați suplimentar Ministerului de Interne după rectificarea bugetară.

Senatorul PNL Florin Cîțu acuză Guvernul că taie bani de la investiții și îi direcționează ca "prime pentru Jandarmerie", după acțiunea de la protestul din 10 august.

Cîțu întreabă "cati din cei 306 milioane lei in plus pentru MAI se duc la Jandarmerie pentru prime".

"Inca doua lucruri pe care trebuie sa le explice premierul despre aceasta rectificare bugetara:

- de ce taie banii de la investitii in conditiile in care in primul semestru s-a investit mai putin ca in 2016 si anul 2017 a fost cel mai prost din punct de vedee al investitiilor

- cati din cei 306 milioane lei in plus pentru MAI se duc la Jandarmerie pentru prime

Voi cere aceste informatii in comisia de buget din Senat dar si prin interpelari.

Este o crima sa tai investitiile, avand in vedere situatia acestora in Romania, pentru ca nu ai bani de pensii si salarii si in plus sa mai si dai prime pentru institutiile de forta".