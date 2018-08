Primarul Timişoarei (PNL) a semnat pentru "Fără Penali"(USR). Iniţial se certa cu susţinătorii

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu (PNL), a semnat pentru campania “Fără penali în funcţii publice”, după ce, la sfârşitul lunii mai, s-a certat cu voluntarii USR care strângeau semnături în centrul oraşului, pe motiv că ar perturba trecătorii, anunţă Mediafax.

Nicolae Robu a anunţat pe pagina sa de Facebook că a semnat pentru campania “Fără penali în funcţii publice”, în urmă cu câteva zile. Asta după ce, la sfârşitul lunii mai, s-a certat cu mai mulţi voluntari din cadrul USR Timiş, pe motiv că strâng semnături pentru iniţiativa cetăţenească în centrul Timişoarei şi perturbă trecătorii. De altfel, poliţiştii locali le-au aplicat voluntarilor un avertisment, iar senatorul USR Timiş Nicu Fălcoi l-a acuzat pe Nicolae Robu că le-a dat o dispoziţie în acest sens oamenilor legii.

În postarea de pe pagina sa de Facebook, Nicolae Robu a susţinut că a afirmat că susţine campania “Fără penali în funcţii publice” imediat după incidentul din luna mai.

“Este o minciună ordinară că eu aş fi pus Poliţia Locală să-i amendeze pe USR-iştii care strângeau cu ceva vreme în urmă semnături în acea locaţie pentru care nu aveau aprobare (era dată aprobare de către mine, cu maximă promptitudine, cu solicitudine pot spune, pentru nouă locaţii din 11 cerute, toate neaflate în zona de interdicţie). Ce-am făcut eu a fost, dimpotrivă, că i-am cerut poliţistului local care se pregătea să scrie procesul verbal de amendare să nu-i amendeze (!!!), aşa cum, de altfel, se aude clar în înregistrarea realizată şi publicată tocmai de USR şi, în plus şi subtitrată, tot de USR. Încă a doua sau a treia zi, post incident, în urma afirmaţiilor mele că eu susţin campania, dar pretind ca ea să fie dusă cu respectarea legii, că noi, care milităm pentru legalitate, trebuie să fim exemplu de corectitudine, la întrebarea unei jurnaliste, dacă aş semna pentru campanie, dacă mi-ar cere-o un activist civic, am răspuns fără ezitare: desigur, aş semna”, a afirmat primarul Timişoarei.

Nicolae Robu a precizat că a semnat pentru campanie duminică seara, după ce a fost abordat pentru prima dată de doi voluntari în centrul Timişoarei.

“Ei bine, a trecut ceva vreme de atunci şi abia duminică seara, fiind la plimbare prin centru, am fost pentru prima dată abordat pe subiect, de două persoane -un bărbat şi o femeie-, care, foarte civilizat, respectuos, mi-au spus că sunt activişti civici şi strâng semnături pentru “Fără penali în funcţii publice!”, apoi şi-au exprimat mulţumirea că eu am permis şi să se ia semnături oriunde şi să se monteze un cort pentru strângere de semnături în Piaţa Victoriei şi m-au întrebat dacă agreez să semnez şi eu. Am răspuns fără ezitare că da, că susţin campania -lucru declarat încă de la iniţierea ei-, că semnez şi am trecut la semnat, după care ne-am despărţit foarte amiabil. Acesta este purul adevăr şi în el nu e nicio răzgândeală de-a mea! Eu am tăria să felicit USR -chiar dacă USR se dovedeşte un partid extrem de ostil mie, de neînţeles de ce- pentru munca uriaşă depusă să strângă un număr atât de ridicat de semnături şi îmi exprim aprecierea mai ales pentru activiştii civici care s-au implicat într-un număr atât de mare. Şi sper că USR a învăţat din cele întâmplate că, mai puţin în revoluţii, regulile şi legile sunt şi pentru cei ce acţionează pentru scopuri nobile”, a scris Nicolae Robu.

Primarul Timişoarei a semnat pentru campania “Fără penali în funcţii publice” la câteva zile după ce USR Timiş a anunţat că a atins ţinta de 22.000 de semnături în judeţ.