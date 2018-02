Primarul Timişoarei, dedicaţie muzicală, pe Facebook, pentru "hateri". Ce le cântă - VIDEO

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj însoţit de un video în care interpretează un cântec la chitară, pornind de la versurile lui Nicolae Labiş. Edilul spune că dedică melodia „haterilor“ săi.

Redăm integral mesajul postat de Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook:

"În ultima vreme, mai precis, de vreo două-trei săptămâni, asist la o nouă campanie extrem de virulentă la adresa mea. Aceiaşi hater-i dintotdeauna, unii plătiţi de grupurile de interese care nu-şi pot face jocurile cu un om cinstit şi corect ca mine, alţii adversari politici, alţii frustraţi din diverse motive, etc., etc., au fost şi încă sunt mobilizaţi la maxim! Cineva spunea: «Dacă te opreşti să dai cu pietre în fiecare câine care latră la tine, n-ajungi niciodată la destinaţie!». Eu nu mă opresc şi nu m-am oprit niciodată! Şi, astfel, am ajuns la multe, multe «destinaţii», pe care, de-a lungul timpului, mi le-am fixat. Nu m-am oprit, însă, din mers, «am mai dat», recunosc, ba cu o vorbă, ba cu o... melodie etc.! Ei bine, dau, acum, din nou! De data asta, cu o altă compoziţie proprie a mea, intitulată «Spiritul adâncurilor», pe excepţionalele versuri de Nicolae Labiş. Dacă vă place, daţi Like. Dacă vă place, postaţi textul Dislike! În ambele cazuri, daţi Share."