Primarul Timișoarei, după audierea la DNA: De ce să fiu eu trimis în judecată?

Nicolae Robu, la DNA/ Foto: Inquam Photos

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost audiat luni la DNA. Edilul este cercetat pentru abuz în serviciu în celebrul caz al vânzărilor ilegale de cladiri naționalizate din Timișoara.

După audieri, primarul Timișoarei a declarat că este nevinovat și că prejudiciul care i se pune în cârcă este exagearat.

"Sunt uluit, eu am ieșit în stradă și mai ies pentru o justiție independentă, dar nu independentă de persoane și de grupuri de interese. Eu sunt un om ultra cinstit(...)De ce să fiu eu trimis în judecată? În cazul meu s-au vândut de aparatul primăriei două maghernițe cu o semnătură dată de mine, sub garanția că totul e legal sub garanția dată de de aparatul de specialitate", a declarat Nicolae Robu.

Primarul Timișoarei a mai fost chemat la audieri de Direcţia Naţională Anticorupţie, ultima dată prezentându-se, în iunie, la DNA Timişoara, pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect într-un dosar ce priveşte anveloparea unor blocuri din municipiu.