Un primar din Brașov, plângere la Poliție după ce a constatat că nu mai are frâne la mașină

Primarul municipiului Săcele, Virgil Popa, a depus o plângere la poliție după ce și-a dat seama că nu mai are frâne la mașina de serviciu. Edilul bănuiește că cineva i le-a tăiat intenționat.

Primarul susține că în urmă cu o lună a găsit mașina de serviciu a Primăriei Săcele, cu care se deplasează zilnic, cu prezoanele desfăcute la roata din stânga față, dar a considerat că nu era cazul să anunțe organele de poliție, crezând că este un incident întâmplător.

Acum două zile, însă, a remarcat că sistemul de frânare nu mai funcționează.

”În timp ce mă aflam cu o delegație din orașul francez Vire, oraș înfrățit cu municipiul nostru, am remarcat în momentul în care mă întoarceam spre primărie că sistemul de frânare nu mai funcționează. S-a constatat apoi că sistemul de frânare de la roata din dreapta spate a fost desfăcut. De data aceasta am anunțat Inspectoratul de Poliție, iar la ora actuală mașina se află sub sigiliu, după ce s-a realizat o primă constatare de către Poliția Municipală Săcele și de către serviciul criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov”, a declarat primarul municipiului Săcele, Virgil Popa, citat de bizbrasov.ro.