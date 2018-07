Un primar PSD s-a îmbogățit din darul de la nuntă. Suma uriașă primită de edil. ”A mers foarte bine”

Primarul orasului Slatina (Olt), Emil Moț (PSD), a susținut în cea mai recentă declarație de avere că a primit sumele de 137.000 de euro și 345.000 de lei, după ce a organizat nunta și botezul unuia dintre copii, notează Ziare.com.

Edilul a aratat ca darul la masa a fost foarte bun si ca a avut aproximativ 400 de invitati. "Au fost 400 de invitati la nunta. Ce sa va spun? Socrul meu mi-a dat 500 de milioane de lei (vechi- n.red.) . Masa a mers foarte bine. Tinand cont ca sunt primar, oamenii...bine, a fost si frumos. A fost o nunta OK, a mers chiar foarte bine", a explicat, pentru Ziare.com, Emil Moț.

Invitatii la eveniment au fost prieteni, amici de familie si prieteni de familie ai socrilor, a mai precizat primarul orasului Slatina.

Emil Moț este fiul Marianei Sofia Moț, judecatoare la Curtea de Apel Craiova, in prezent secretar de stat in Ministerul Justitiei. Judecatoarea a fost numita in minister pe timpul mandatului fostului ministru Florin Iordache, care este deputat de Olt.

Și predecesorul lui Moț în fruntea Slatinei, fostul primar Darius Vâlcov, a câștigat o avere la nuntă și la botez.

"Cu prilejul nunții cu Darius Vâlcov am organizat trei evenimente: la Slatina, la Neptun și la Târgu Mureș. Botezul l-am organizat la București. La Slatina știu că au fost peste 400 de invitați, 200 la Târgu Mureș și în jur de 250 la Neptun (...) Au fost sume mari. Media a fost de 200.000 de euro pe eveniment. Cea mai mare sumă obținută a fost la Neptun, cam 300.000 de euro. La botez am obținut 200.000 de euro. Am avut o discuție cu Darius și el mi-a spus că ar fi bine să investim în ceva. Discuțiile pe care le aveam erau despre faptul ca banii investiți să nu se devalorizeze”, a spus Lavinia Șandru fosta soție a lui Vâlcov.