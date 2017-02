Primarul din România care îi face de râs pe locuitorii "necivilizaţi". În ce fotografii i-a surprins

Adrian Torma, primarul oraşului Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, a decis să posteze pe contul său de Facebook imagini cu locuitorii care nu respectă curăţenia, despre care spune că sunt "ţărani" sau "nesimţiţi".





Adrian Torma se află la primul mandat de primar al oraşului Moldova Nouă.



Edilul spune că foloseşte Facebook-ul deseori pentru a-i ţine la curent pe cetăţeni cu privire la activitatea desfăşurată în Primărie. Însă, la sfârşitul săptămânii trecute, după o vizită pe străzile oraşului, a luat decizia de a-i face de ruşine pe reţeaua de socializare pe cetăţenii care nu respectă curăţenia.



"Doamna din imagine (Bl. 2, Sc. 2, etaj 1) aruncă o oală plină cu tăiţei şi resturi alimentare pe geam. Incredibilă nesimţirea doamnei şi nu cred că este singura", "La Bl. 8, între doi arbori am găsit sârmă pusă pentru a atârna rufele. Un alt act de barbarism şi lipsă de educaţe. Şi nu este singurul loc" sau "Maxima zilei: un "ţăran" care din lipsă de creier a aruncat o coajă de banană pe aleea de la blocul 24 pe jos, când la zece metri avea coş pentru gunoiul menajer". Acestea sunt doar câteva dintre situaţiile prezentate de primarul oraşului Moldova Nouă pe Facebook.



Adrian Torma explică, pe reţeaua de socializare, că oraşul este "mizerabil", în primul rând, din cauza cetăţenilor.



"Din păcate, nu vedem paiul din ochiul nostru, oraşul este mizerabil din cauza, în primul rând, a cetăţenilor. Primăria, împreună cu Poliţia Locală, va începe o campanie de conştientizare, informare şi amendare acolo unde este nevoie, a cetăţenilor care nu înţeleg ca pe lângă drepturi avem şi obligaţii. În viitor, voi posta pe Facebook toate pozele unde consider că cetăţenii îşi bat joc de domeniul public. În locul cuvântului nesimţire as fi putut folosi expresia "lipsă de bun simţ", dar, din păcate, asta e realitatea şi nu avem de ce să fugim de ea! Totuşi, am încredere că vom înţelege ideea că doar împreună vom putea face din Moldova Nouă un oraş curat", a scris edilul din Moldova Nouă pe reţeaua de socializare.



Adrian Torma a declarat că a folosit un astfel de limbaj cu scopul de a-i determina pe cetăţeni să se simtă ruşinaţi.



"Eu n-am jignit cetăţenii, eu am jignit nişte apucături ale unor cetăţeni. Moldova Nouă este primul oraş din România la Dunăre şi avem obligaţia să arătăm celor care vin în ţară că Moldova Nouă poate fi un oraş curat, un oraş modern. Din păcate, cetăţenii nu înţeleg de bună voie regulile de convieţuire civică şi atunci am ales o atitudine neformală. Am considerat că e normal să le arăt cetăţenilor că nu trebuie să vină altcineva să ne spună ce se întâmplă în comunitate, să fim noi primii care constatăm, inclusiv lucrurile negative. Şi atunci am avut poate norocul sau ghinionul de a vedea eu cu ochii mei acele întâmplări pe care le-am povestit pe Facebook şi am considerat că noi, românii, încă mai ştim un pic de ruşine", a afirmat primarul oraşului Moldova Nouă.



Adrian Torma a spus că se văd deja primele rezultate în urma postărilor făcute pe contul său de Facebook.



"Cam tot ce am postat eu acolo a dispărut din oraş, la iniţiativa cetăţenilor. Limbajul puţin mai dur nu a fost interpretat ca o atitudine agresivă, victimele trebuie să se simtă ruşinate, nu atacate. Am atitudinea aceasta neformală şi voi continua să postez. În general, oamenii au încredere că tot ce fac, fac în interesul comunităţii noastre", a conchis primarul Torma, citat de Mediafax. Moldova Nouă are aproximativ 13.000 de locuitori.