Primarul de la Sfântu Gheorghe - Antal Arpad a scăpat de dosarul de corupție

Antal Arpad

Primarul de la Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, avea un dosar la DNA Bucureşti, din 2015, pentru abuz în serviciu, trafic de influenţă, deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de un milion de euro

Dosarul primarului de la Sfântu Gheorghe - Antal Arpad a fost închis şi clasat după patru ani, a anunțat acesta, potrivit presei locale.

„Pe 2 iulie am fost anunţat că dosarul deschis de DNA Bucureşti în 2015 a fost închis, a fost clasat. Am fost acuzat de abuz în serviciu, trafic de influenţă, deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de un milion de euro.

În 2014 a avut loc un control al Curţii de Conturi la Primăria Sf. Gheorghe privind un contract semnat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, fiind făcut un act de acuzare împotriva mea.

În primele luni ale anului 2015, mai multe organe de cercetare, DNA Bucureşti, DNA Braşov şi locale, au deschis dosare care au fost reunite în 15 februarie 2015 şi a fost un singur dosar, preluat de DNA Bucureşti.

Două zile mai târziu am fost trezit dimineaţă de procurori, jandarmi, mi-au percheziţionat casa şi au fost percheziţii la Primărie, după care am fost dus într-o dubă a Jandarmeriei la Bucureşti pentru audieri timp de 7 ore şi lăsat acasă. Am primit, iniţial, control judiciar de 60 de zile după care mi s-au ridicat treptat restricţiile”, a spus Antal Arpad într-o conferință de presă.