Primarii din Moldova bat cu pumnul în masă: Teodorovici a jefuit bugetele locale

Primarii din Moldova s-au declarat nemulțumiți de politica financiară a statului, referindu-se la situația dezastruoasă în care se află bugetele locale, unii dintre ei afirmând chiar că nu mai au bani să funcționeze până la sfârșitul anului. ”Suntem ca într-o poveste în care unul muncește și altul cheltuie bani.

Banii acestei țări se crează în aglomerațiile urbane, se produc în centrele economice ale județelor care de regulă sunt și municipii reședință de județ. Acolo sunt oamenii care produc impozite și taxe. De acolo este resursa resursa guvernului și prin urmare acolo ar trebui să fie prioritar repartizată partea de colectare pe care o face Ministerul de Finanțe.

Eu față de domnul Teodorovici nu am decât lucruri mai puțin plăcute de spus pentru că, în anul 2018 a jefuit pur și simplu bugetele locale, mai ales în centri urbani și a repartizat acele sume în niște găuri unde nu le mai găsește nimeni pentru că nu s-a întâmplat nimic în creșterea nivelului de trai a populației de la sate.

Suntem total dezamăgiți, este o politică financiară a statului care se numește haos pur și simplu. Realizările sunt zero, banii sunt cheltuiți, împrumutăm peste 500 de milioane de euro pe lună pentru a asigura necesarul minim de cheltuieli pentru a nu ieși din deficitul bugetar. Partea de servicii publice scade datorită subfinanțării și toate instituțiile statului se slăbesc de la zi la zi. Uitați că nu mai au cu ce să susțină planul minimal de apărare pe granițele țării.

Ne prăbușim pur și simplu pe politica lui Teodorovici”, a declarat MIHAI CHIRICA, primarul municipiului Iași.

Mai mult decât atât, primarul municipiului Iași a afirmat că politica dusă de actuala guvernare nu face altceva decât să scadă și mai mult interesul cetățenilor de a mai rămâne în România sau de a se întoarce acasă.

”Se va tăia din interesul cetățenilor români să mai rămână în România.

Nimeni nu vine într-o țară care nu e măturată, nu e iluminată, nu are autostrăzi, nu are spitale, nu are o grădiniță sau o școală de calitate. Nimeni nu vine”, a adăugat MIHAI CHIRICA, primarul municipiului Iași.

Pe lângă faptul că bugetele locale au fost diminuate, edilii se confruntă și cu creșteri de prețuri la utilități care nu au fost bugetate.

”O minciună. Se termină luna iulia și tehnic nu se mai poate face o rectificare bugetară, iar noi avem salariile asigurate până la sfârșitul lui septembrie la nivel de primărie. Am venit cu zona metropolitană, am licitat la Bursă energia electrică și gazul pentru anul viitor. Și la unul și la altul creșterea este de peste 20%. Noi când am făcut bugetul am calculat cât am plătit anul trecut energia electrică (școli, iluminat public) și atât am prins în buget. Când am venit să licităm am găsit prețurile mai mari cu 20%. La gaze, la fel.

Deci noi nu avem nici măcar cheltuielile de funcționare.

Iar asta cu o să vă dăm, ni s-a spus de la începutul anului că o să ne dea, dar nimic. Nu mai avem ce tăia de la cheltuieli”, a declarat CĂTĂLIN FLUTUR, primarul municipiului Botoșani.

La Piatra-Neamț situația este cu atât mai dificilă cu cât municipiul are de achitat datoriile la bănci.

”Piatra-Neamț are o situație cu totul specială, dificilă din punct de vedere financiar. Practic astăzi nu avem suficienți bani pentru funcționare până la finele acestui an intrând aici ratele și dobânzile pe care trebuie să le plătim, situație în care sunt foarte multe dintre primăriile din țară.

O parte dintre noi vom fi luni la București și vom discuta această problemă și în cadrul Asociației Municipiilor. O guvernare haotică, o bulversare fiscală la nivelul administrațiilor publice locale care face să nu mai existe predictibilitate , să nu mai poți să ai o gândire pe termen mediu și lung pentru că nu știi cu ce lovituri îți mai vine guvernul, te împovărează cu alte cheltuieli, luându-ți totodată și puținii bani pe care îi mai au administrațiile publice locale”, a declarat DRAGOȘ CHITIC, primarul municipiului Piatra-Neamț.

Unii primari, mai optimiști, speră în respectarea promisiunilor făcute de guvernanți.

”Noi în continuare cerem să ne fie date sumele aferente pe 2019, respectiv acea diferență de la 41, 75%la 60% având în vedere obligațiile de natură socială pe care le avem și le plătim în totalitate.

Nu putem să votăm cheltuielile pentru zona socială 12 luni și să primim cota majorată doar pe 9 luni.

Sper ca în cele din urmă guvernul să se țină de cuvânt și vom primi la rectificarea din iulie toată suma restantă”, a declarat ION LUNGU, primarul municipiului Suceava.

Declarațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii unde a fost semnat Actul de Constituire al Asociației „Moldova se dezvoltă”, întâlnire care a avut loc la Piatra-Neamț, marți 23 iulie și la care au participat primarii municipiilor Piatra-Neamț, Iași, Roman, Botoşani, Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

