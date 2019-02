Primarii de municipii, nemulțumiți după întâlnirea cu Dragnea: "S-a spălat pe mâini de buget!"

Robert Negoiță acuză că Liviu Dragnea "s-a spălat pe mâini" de bugetul Primăriei București, iar primarul Aradului, Gheorghe Falcă, susține că ministrul Finanțelor a recunoscut că banii pentru primării sunt mai puțini.

Robert Negoiță a declarat, după discuțiile cu Liviu Dragnea și cu Eugen Teodorovici, că va mai exista o discuție la Ministerul de Finanțe, subliniind că abordarea a fost greșită la întâlnirea de miercuri, în sensul că primarilor li s-a spus că nu pierd bani față de 2018.

„Ne-am spus punctele de vedere. Abordarea consider că este greșită atunci când ne raportăm la anii anteriori: față de 2018, nu pierdeți bani. Ar trebui să crească proporțional și veniturile, e profund în neregulă să scadă veniturile Primăriei Municipale. Nu e în regulă deloc atâta vreme cât toate au crescut, salariile au crescut. (...) După ce am spus lucrurile acestea, a spus: Eu nu am atribuții, haideți la Ministerul de Finanțe mâine să mai facem o discuție. În consecință, așteptăm un mesaj. Mâine suntem la Minsiterul de Finanțe și mai discutăm o dată pentru ce se întâmplă în municipii și ce se întâmplă în București”, a declarat primarul Robert Negoiță.

Liviu Dragnea a participat, miercuri seară, la ședința Asociației Municipilor din România unde au avut loc discuții despre bugetul pe 2019. La întâlnire a participat și Gabriela Firea.

Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, s-a dezlănțuit după discuțiile dintre primarii de municipii reședință de județ și liderul PSD, Liviu Dragnea.

"Așteptăm o soluție de compromis, ne-a ascultat, toate lucrurile care au fost spuse în ultimii ani au fost ascultate. Dar când am spus că au scăzut sumele din impozitul pe venit am văzut că banii sunt mai puțini, nu am ajuns la o soluție. Astăzi s-a confirmat de către domnul ministru de Finanțe că banii vor fi mai puțini dacă trec la noi cheltuielile sociale. Discutăm de un miliard de euro responsabilitate a administrației locale.

În final, domnul Dragnea ne-a spus: 'Ce vreți să facem? Bugetul trebuie închis cumva!' Ceea ce înseamnă că bugetul se închide pe administrațiile locale", a declarat Gheorghe Falcă.