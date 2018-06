Primărie executată silit din cauza unui credit neplătit la bancă de fata fostului edil

Primaria Murgasi, din judetul Dolj, este obligata la plata sumei de aproape 400.000 de euro din bugetul local, dupa ce a pierdut un proces pentru datoria pe care o are la banca fosta jurista a institutiei, care este si fiica fostului primar.

Primarul comunei Murgasi, Daniel Teligradeanu, a declarat, vineri, ca totul a inceput in anul 2008, atunci cand Mirela Simina Dragut, fiica edilului de atunci, dar si angajata a Primariei Murgasi in calitate de consilier juridic, a luat un credit de 220.000 de euro pentru a cumpara un teren in Pitesti, iar ulterior nu ar fi platit nicio rata la banca.



Banca si o companie de recuperare creante s-au indreptat impotriva primariei pentru a recupera banii cheltuiti deja de femeie, potrivit actualului primar.



Teligradeanu a afimat ca, in momentul in care s-a cerut poprire pe salariul fostei juriste, primarul de atunci, Constantin Nedelea, nu ar fi atacat decizia instantei si nici nu ar fi anuntat ca femeia nu mai lucreaza acolo.



Tribunalul Dolj a decis, la inceputul saptamanii, ca Primaria Murgasi sa fie executata silit, decizia fiind definitiva.



"Faptul pentru care s-a ajuns aici este ca nu au existat cai de aparare, a fost o pasivitate totala din partea UAT-ului de la vremea respectiva, primarul nu s-a aparat in instanta, nu a inaintat in instanta o adresa din care sa rezulte ca ea nu mai era salariata primariei de mult timp. Doar pentru ca tatal era primar? Mi-e greu sa exprim motivele", a relatat edilul actual.



Potrivit acestuia, Primaria Murgasi are un buget de doua milioane de lei, adica atat cat este valoarea datoriei, ceea ce inseamna ca institutia nu va mai avea bani nici de salarii si nici de investitii, angajatii institutiei fiind disperati pentru ca vor ajunge in situatia in care nu isi vor mai lua salariile pe viitor, noteaza ziare.com.



Fostul edil, Constantin Nedelea, si fiica acestuia, Mirela Simina Dragut, au refuzat sa comenteze situatia, insa sotul femeii, Florin Dragut, a declarat ca aceasta a platit doi ani ratele si terenul din Pitesti a fost luat de firma de recuperare, astfel ca nu intelege de ce s-a ajuns la aceasta situatie.