FOTO EXPLICATIE: Primăria organizează concert lângă Palatul Regal, la o săptămână de la doliul naţional pentru Rege

Primarul general, Gabriela Firea, a vrut sa cinsteasca memoria Regelui Mihai si a redenumit Parcul Herastrau dupa numele acestuia, fapt ce a starnit mare valva. Dar la o saptamana dupa inmormantarea maiestatii sale, se pare ca a disparut grija pentru amintirea sa, avand in vedere ca edilul va organiza petrecerea de Revelion la cativa pasi de locul in care si acum mai sunt lumanari depuse in amintirea Regelui.

Astfel, pe 31 decembrie in Piata George Enescu va avea loc la Hit Revelion 2018, "cea mai mare petrecere de revelion din Capitala, organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB", unde se vor auzi peste 100 de hituri, in cadrul a 6 ore de muzica live si cu zeci de artisti de top pe scena, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.



Printre artistii care vor urca pe scena se numara Holograf, Directia 5, Mihail, Ovidiu Komornyik, Marcel Pavel, Anna Lesko, Elena Gheorghe, Randi, Lidia Buble, Pepe, Connect-R, Marius Moga, Irina Rimes, Alina Eremia, Adrian Sina, Florin Ristei, Vescan, Florin Chilian, Jo, Corina, Vanotek, Andra, Vunk, Delia, Voltaj, Loredana, Zoli Toth Project, CRBL si Carla's Dreams.



"Organizatorii anunta un show dinamic si spectaculos cu momente de balet, artificii, efecte de lumina si o atmosfera specifica marilor spectacole de pe Broadway. Cu o scenografie elaborata, o scena cameleon si o avant-scena plasata in mijlocul multimii, calatoria muzicala Hit Revelion 2018 va fi perceputa de public ca facand parte dintr-un angrenaj scenotehnic urias, inspirat din mecanismul tonomatului muzical, care deruleaza in ritm alert hit dupa hit si poarta spectatorii din Piata George Enescu in ritmuri de dans spre noul an", se arata in comunicatul primariei.



Petrecerea va incepe la ora 19:00 si va avea loc in ciuda faptului ca Familia Regala a anuntat mare doliu pentru 40 zile si doliu timp de trei luni dupa decesul Regelui Mihai, care a fost inmormantat in urma cu o saptamana la Curtea de Arges.