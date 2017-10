Primăria Cluj se angajează să demareze pe cont propriu proiectul centurii metropolitane

Administrația locală din Cluj a anunțat că va cere Ministerului Transporturilor să permită orașului să înceapă proiectul centurii metopolitane, varianta de ocolize care ar rezolva principala problemă a orașului, mai exact traficul infernal. Aceasta în contextul în care proiectul centurii Gilău – Cluj-Napoca – Apahida care urmează să se facă din fonduri europene, fiind inclusă în Masterplanul de Transport nu a fost încă pornit la nivel central.

“Am luat decizia ca să cerut Ministerului Transporturilor să ne dea nouă dreptul să facem studiul de fezabilitate al centurii de sud pentru partea care este pe raza municipiului. Nu știu dacă ne vor aproba sau nu. Dar vreau să mai fie un pas în plus prin care ne arătăm diligențele, solicitarea, urgența, importanța acestei centuri metropolitane pentru Cluj. Nu știu de ce nu încep. N-au resurse, n-au voință. Repet n-am timp să mă cert ca să mă împac. Am vorbit la telefon cu Răzvan Cuc, chiar dacă e ministru al Transporturilor demisionar, și i-am propus să ne lase pe noi realizăm noi studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru partea în care centura metropolitană trece pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca. Nu putem face studiul pentru partea cate trece pe teritoriul Floreștiului, dar putem să îl realizăm ceea ce e pe teritoriul municipiului. Dânsul a promis că se va interesa. La chemat chiat și pe domnul Ioniță, de la CNIR, compania desprinsă din CNADNR care se ocupă de de marile proiecte. Am ascultat declarațiile comisarului Corina Crețu potrivit cărora proiectul ar putea demara în 2019. Sunt o fața morgana dacă nu se pornesc studiile. Așa că am cerut să ne ocupăm noi. Ne va costa câteva milioane de euro, dar, dacă reușim să stabilim traseul centurii și al bretelelor de legătură cu cartierele, putem să deblocăm și proiectele imobiliare oprite”, a subliniat primarul Emil Boc, potrivit actualdecluj.ro.

El a cerut și acceptul de principiu al consilierilor locali pentru continuarea acestor demersuri la Ministerul Transportului și după numirea unui nou ministru (actualulul Ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a demisionat săptămâna trecută).

“Știm să facem licitații. Nu am mai avut unele de o asemenea anvergură, dar sunt convins că am putea să o ducem la capăt”, a mai spus Emil Boc.

Proiectul centurii metropolitane (inclusă în Master Planul de Transport al României) ar urma să se deruleze prin autoritățile de la București, pe fonduri europene, doar că – până acum – executivul nu a făcut niciun demers pentru începerea măcar a studiului de fezabilitate.

Centura metropolitană apare în masterplanul general de transport, depus de România la Bruxelles, în care poartă numele Transregio Feleac. Șoseaua are lungimea totală de 38,3 km şi un cost estimat iniţial la 126,3 milioane de euro. Centura e împărțită în trei sectoare care trec pe raza localităților Gilău, FLorești, Cluj-Napoca, Feleac și Apahida.

Emil Boc a făcut declarații despre proiectul centurii metropolitane la Consiliul Local și la postul de radio Realitatea FM Cluj.