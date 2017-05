Amenzi de până la 5.000 lei pentru bucureştenii care aruncă ţigări sau hârtii pe stradă

Amenzile pentru cei care aruncă resturi de ţigări, hârtii sau alte deşeuri pe domeniul public, precum şi pentru cei care deterioreaza mobilierul stradal vor creşte de la 200 – 500 de lei la 2.000 – 5.000 de lei, conform un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat şedinta ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru joi, 18 mai 2017, începând cu ora 16:00.

Pe lista actelor normative care ar putea fi aprobate azi se află şi hotărârea care creşte amenzile pentru aruncarea de deşeuri pe stradă. Amenzile ajung la 2.000-5.000 lei:

– este interzisa aruncarea pe domeniul public, din autovehicule, a deseurilor de orice natura.

– este interzisa deteriorarea mobilierului stradal si urban, a recipientelor de colectare a deseurilor stradale montate pe caile publice si in locurile publice;

– este interzisa aruncarea biletelor de calatorie, a resturilor de tigari, a hartiilor si a altor tipuri de deseuri pe domeniul public ori in locuri publice;

– este interzisa depozitarea pe domeniul public (in zona intersectiilor, in jurul stalpilor de iluminat, pe spatii verzi) a sacilor cu deseuri in vederea colectarii acestora de catre operatorii de salubritate;

– este interzisa raspandirea sau deversarea directa pe sol (domeniul public ori in locuri publice, terenuri virane, spatii verzi) a apelor uzate menajere, a celor rezultate din spalarea balcoanelor si teraselor, de la cismelele imobilelor, precum si a celor rezultate din spalatul masinilor de orice tip.

Edilul şef a mai propus pe ordinea de zi a şedinţei de azi o serie de proiecte printre care se numără şi cel care vizează "acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor", dar si proiecte prin care se reglementează atât nivelul impozitelor şi taxelor locale, cât şi modificarea şi completarea normelor de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucureşti.

Un alt proiect important propus spre aprobare este cel care vizează "instituirea unor obligaţii şi răspunderi ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a locuinţelor şi înfrumusetarea acestora".