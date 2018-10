Primăria Capitalei, decizie benefică pentru centrul istoric

Primăria Capitalei anunță că lucrările de consolidare şi reabilitare la mai multe clădiri din centrul Bucureştiului continuă, fiind deschise 41 de şantiere.

Sunt şantiere deschise la 41 de clădiri din centrul Bucureştiului, respectiv la opt dintre acestea sunt finalizate lucrările de punere în siguranţă, în acest moment se lucrează la consolidarea propriu-zisă, iar la alte 33 de imobile Compania Municipală Consolidări execută lucrări de punere în siguranţă, lucrări premergătoare celor de consolidare.

Totodată, în paralel, se lucrează şi la consolidarea şi restaurarea Palatului Voievodal „Curtea Veche”, care vizează protejarea, restaurarea şi consolidarea ansamblului, precum şi funcţionalizarea şi punerea în valoare a vestigiilor.

"Am accelerat programul de consolidări derulat de Primăria Capitalei, în prezent 41 de clădiri fiind în proces de reabilitare. Reamintesc faptul că în ultimii 27 de ani, autorităţile locale au reabilitat doar 20 de clădiri, iar acum, alocarea bugetară de la începutul anului îşi arată efectele: dacă în perioada 2011-2016, Primăria Capitalei, prin Consiliul General de la acel moment, a alocat în jur de 1 milion de euro pe an pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, în anul 2018, pentru acest domeniu, am alocat nu mai puţin de 10 milioane de euro, ceea ce ne-a permis să intervenim în peste 40 de clădiri", a transmis Gabriela Firea.