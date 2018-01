Primar PSD, prădat de hoţi, după ce s-a lăudat pe Facebook: "Au crezut că găsesc averile lumii"

Edilul din Coșteiu, județul Timiș, s-a lăudat pe Facebook cu poze în care apare cu un lanţ de aur la gât şi cu un ceas de dimensiuni mari la mână. Potrivit unor surse din Poliţie citate de Adevărul primarul a rămas ieri dupa amiaza fără mai multe ceasuri.

Primarul susţine că dacă hoţii au crezut că dau lovitura acţionând după pozele de pe Facebook, s-au înşelat. „Cu ce apar pe Facebook? Cu un ceas pe mână. Au crezut că găsesc aici averile lumii. Numai că au întors casa pe dos. În rest nu au găsit nimic. Or fi crezut că am bani. Au crezut că dacă te pui în poză cu un lanţ la gât eşti plin de bijuterii. Fiecare avem unul-două pentru el pentru familie. Cine ştie ce au crezut că am pe aici. Au întors toată casa. E deranjul şi spaima că şi-au permis să intre în casă”, a declarat primarul a cărui casă este dotată cu camere de supraveghere.

Carebia este unul dintre cei mai controversaţi primari PSD. Recent, edilul a fost condamnat în primă instanţă la un an de închisoare cu suspendare pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane după ce şi-a angajat fiica pe postul de bibliotecar la biblioteca din comună. „A dat un concurs, a fost o comisie de la Timişoara. Nu am participat cu nimic. A fost totul ca la carte. A fost angajată cu jumătate de normă pentru că era nevoie de cineva să pună biblioteca la punct. Dacă era de interes, nu o angajam cu jumătate de normă, o angajam cu două norme”, a declarat Carebia pentru „Adevărul”.