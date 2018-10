Primar: Nu mă văd cu tricolorul sfânt pe piept, cununând doi bărbaţi. Cui îi spun să sărute mireasa?

Primarul oraşului Zimnicea din judeţul Teleorman, Petrică Pîrvu, declară că a votat sâmbătă pentru familia tradiţională. ”Nu mă văd cu tricolorul sfânt pe piept, cununând doi bărbaţi. (..) Cui îi spun să sărute mireasa?”, se întreabă edilul.

Primarul oraşului Zimnicea din judeţul Teleorman, Petrică Pîrvu, a votat sâmbătă dimineaţă, împreună cu soţia sa.

Edilul a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că votul său se fundamentează pe valorile tradiţionale, care îl fac incapabil să accepte ideea de a cununa doi bărbaţi.

"Am votat pentru familia tradiţională, cum e firesc. Am fost crescut în credinţa ortodoxă, normal că am votat pentru uniunea dintre bărbat şi femeie, cu toată dragostea. Acest referendum e important şi este clar pentru mine: e despre bărbat-femeie. Nu mă văd cu tricolorul sfânt pe piept, cununând doi bărbaţi. Cum ar fi asta? Domnule sau doamna, sărutaţi! Cui îi spun să sărute mireasa? Cum aş putea să fac asta? Până acum văd că oamenii au înţeles. Avem prezenţă ca şi în ţară, de 3.09%. Acum azi e zi frumoasă, lumea mai merge la parastas, la biserică, unii fac ţuică. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu zic că mâine o să vină oamenii la urne", a afirmat edilul.

