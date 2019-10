Primar din Ilfov, acuzat de discriminare. Cum a umilit o elevă de 13 ani

Primarul unei comune din Ilfov care i-a interzis unei eleve de 13 ani să urce în microbuzul școlar este vizat de o anchetă a Consiliului Național pentru Combaterea Discrimării. Interdicția ar fi fost impusă după ce fata ar fi trântit ușa de la microbuz la urcare. Șoferul primăriei ar fi decis să o dea jos din microbuz și i-ar fi adresat apelative ca „cioară” și „țigancă jegoasă”, potrivit relatării profesoarei de la școala unde învață fata.

Consiliul pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în acest caz, potrivit președintelui Csaba Asztalos.

„Am discutat cu colegii de dimineață, s-a constituit dosar, care este în lucru. Se vor cita părțile, adică învățătoarea, școala, primarul și este posibil să dispunem o investigație”, a explicat Asztalos, pentru Edupedu.ro.

Oficialul a adăugat că, în cazul în care se constată discriminare, primarul riscă amendă contravențională, care merge până la 30.000 de lei.

Profesoara de limba română Cristina Tunegaru a relatat, pe pagina sa de Facebook, că „o fetiță din clasa mea nu mai are voie să se urce în microbuzul școlar, începând de astăzi. I-a interzis primarul. Atenție, o fetiță de 13 ani, din clasa a VII-a, vine la școală singură când toți ceilalți copii urcă în microbuze”.

„Joi, la urcarea în microbuzul școlar, fata a trântit ușa la închidere, iar șoferul primăriei a decis că cea mai bună lecție pe care i-o poate da e să-i arunce injurii rasiale ca ‘cioară’, ‘țigancă jegoasă’ și să o dea jos. Familia, pe bună dreptate, a apelat la ajutorul 112 pentru a se apăra de un evident abuz. Reacția părinților a supărat mult și, în loc să-și asume responsabilitatea pentru situația generată de angajatul său, primarul comunei, Mihai Dobre, a hotărât că fetița nu mai are voie să se urce în microbuzul școlar, plătit din bani publici”, a relatat profesoara Cristina Tunegaru.

Primarul comunei Petrachioaia, județul Ilfov, Mihai Dobre, a decis să-i spună elevei, în careul de dimineață de la școală, de luni, 30 septembrie, că nu mai are voie să meargă 30 de zile cu microbuzul la școală.

Dobre a declarat că „la închiderea ușii, fata a tras intenționat sau foarte tare de ușă și s-a rupt sistemul de blocare al ușii de jos“, pentru pentru Adevărul. Edilul a revenit ulterior și a precizat că nu sistemul de blocare s-a rupt, ci un “plastic“.

Primarul a afirmat pentru Adevărul că familia fetei a mers la casa șoferului și l-ar fi amenințat că-i incendiază locuința și mașina. „Duminică după-amiază, șoferul vine la mine și zice «Șefule, eu îmi dau demisia», deoarece a fost amenințat“, a mai spus Dobre.

„În urma discuției purtate cu directorul și alți profesori, am decis să-i spunem copilului că 30 de zile nu mai merge cu microbuzul pentru ce a făcut. Ce altceva să-i faci? Că nu poți să-i scazi nota la purtare, nu poți s-o atingi nici cu o floare. Am scos fata în față. I-am zis frumos: «Domnișoară, vină în față să vadă și colegii tăi ce ai făcut joi». I-am vorbit frumos, ne-am despărțit frumos“, a declarat primarul din Ilfov.

De cealaltă parte, mama fetei povestește că „mi-au pus fata la zid, de zici că a făcut o crimă”, potrivit adevarul.ro.

„Am mers la școală și acolo domnul primar a scos toți elevii în curte și o certa pe fata mea. Fata a început să plângă. Fata mea era pusă la zid în fața celorlalți de ziceai că a făcut o crimă“, a spus Ionica Galbenu, pentru Adevărul.

Situația nu este una ușoară pentru fata „pedepsită” de primar și de școală, mai ales că mama sa va pleca la muncă în Anglia. Femeia a declarat că temerea sa cu privire la modul în care este tratată fiica ei este cu atât mai mare, cu cât urmează să plece la muncă în Anglia, iar fata și fratele său mai mic rămân în grija bunicii.