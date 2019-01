Cum se vede prima zi de școală a anului 2019 din mașina unui părinte

În prima zi de școală din 2019, cei mai norocoși au fost părinții care au plecat mult mai devreme de acasă. Astfel au evitat pe alocuri traficul infernal. O echipă Realitatea TV a urmărit întreg drumul către școală al unui tată, împreună cu cei doi copii ai săi.

Cosmin își duce în fiecare dimineață cei doi băieți la cursuri. George începe la ora 8, la o școală din apropiere. Pentru ca și fratele lui, Anton, să ajungă la liceul Gheorghe Lazăr la timp, George este adus la școală puțin după ora 7. Mai bine de o jumătate de oră o va petrece așteptând în clasă.

După 35 de minute ajungem și la liceul Gheorghe Lazăr, unde coboară Anton. Tatăl continuă mai apoi către spitalul Colentina, acolo unde este medic chirurg.

Am ajuns la spitalul Colentina. Peste 50 de minute pentru o distanță de aprox de 15 km: plecarea de la domiciliu, oprirea la doua unitati de invatamant si sosirea la locul de munca. O situatie fericita, avand in vedere ca am plecat devreme de la adresa initiala. In cazul unei intarzieri la plecare, de 10 minute, ar fi urmat o intarziere in trafic de 20 de minute deoarece, la orele diminetii, acesta se aglomereaza de la un minut la altul. 9:28

Însă și pe vreme bună situația este la fel. După ora 8, la plecarea echipei Realitatea TV din zona spitalului Colentina, traficul era deja plin ochi. Drumul până la redacție, cu o lungime de 14 km, a durat mai bine de oră.