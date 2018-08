Prima TV se vinde! Surpriză cine o cumpără

Prima TV va fi vândută, în scurt timp, proprietarului posturilor Look TV şi Look Plus.

Postul Prima TV va trece prin schimbări semnificative. Controlul asupra stației deținute în prezent de Cristian Burci urmează să fie preluat de Adrian Tomșa, proprietarul posturilor Look TV, susţine paginademedia.ro.

Din punct de vedere al audienței, Prima TV se situează în primele 6-8 locuri, în funcție de target.

În noua formulă, grupul va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus, canalul de business Profit.ro și site-ul economic.