Prima reacţie din PSD la anunţul lui Iohannis: Am intrat în al treilea an de asalt asupra Guvernului

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor, este de părere că decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a refuza propunerile Guvernului pentru ministerele Transporturilor şi Dezvoltării Regionale sunt semnalul că "s-a intrat în al treilea an de asediu asupra Guvernului”.

Fostul ministru al Apărării susţine că scopul şefului statului ar fi să menţină o stare de blocadă asupra Guvernului. "Preşedintele Iohannis refuza din nou numirea celor doi ministri nominalizati de premierul Dancila, la Transporturi si la Dezvoltare. Contează că titularii celor doua ministere trebuiau sa fie deja la Bruxelles sau că, în continuare, este blocată activitatea a doua dintre cele mai importante ministere? Conteaza ca se aduc grave prejudicii de imagine Romaniei, care tocmai a preluat oficial Preşedinţia Consiliului UE?" se întreabă, retoric, Fifor, într-o postare pe facebook.

"Desigur, nu. Pentru preşedintele Iohannis contează un singur lucru: obstrucţionarea cu orice preţ a activităţii guvernamentale. Si uite asa, am intrat deja in al treilea an de asediu asupra Guvernului. Din pacate, cei care au de pierdut din politica iresponsabila a Cotroceniului sunt doar românii. Şi aceasta ţară. Acestea sunt lucruri care, este evident, nu au reprezentat si nu reprezinta nimic pentru presedintele statului. Pentru domnul Iohannis important este un singur lucru: un nou mandat, cu orice preţ!”, a mai scris Mihai Fifor.