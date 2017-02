Prima reacţie a Simonei Halep după calificarea în sferturi la Sankt Petersburg

Simona Halep a mărturisit că se bucură pentru victoria sa în două seturi în meciul cu Ana Konjuh (Croația), scor 6-4, 7-6 (2), în turneul WTA de la Sankt Petersburg, unde a obținut calificarea în sferturi de finală.

''Mă simt bine acum, după ce am ieșit repede din turneul din Australia. Mă bucur că am câștigat numai în două seturi. Știam că nu o să fie un meci ușor, deoarece adversara mea (Ana Konjuh n.r.), are lovituri foarte puternice'', a precizat Simona Halep, citată de Agepres.

Întrebată cum se simte cu genunchiul la care a avut dureri, Simona Halep a spus: ''Astăzi a fost bine, iar eu sunt foarte mulțumită. Să vedem cum se va comporta genunchiul și în partidele viitoare''.

Legat de o posibilă confruntare în faza semifinalelor cu Venus Williams, Simona Halep a spus: ''Mai am un meci înainte de semifinale. Da, ea a jucat în finala de la Australian Open și este acum în formă bună. Ar fi interesant să joc cu ea în semifinale. Dar eu nu mă gândesc la acest lucru acum, ci doar la următorul meu meci''.

