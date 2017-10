Prima reacţie a lui Trump după ce fostul său şef de campanie a fost inculpat

Trump a scris: "Îmi pare rău, dar asta (s-a întâmplat) în urmă cu mulţi ani, înainte ca Paul Manafort să fie parte din campania Trump", fără să uite să o atace din nou pe Hillary Clinton.

Preşedintele SUA a întrebat: "Dar de ce nu sunt în atenţie necinstita Hillary şi Democraţii?????".

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????